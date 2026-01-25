Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha deliberato i seguenti stanziamenti:
€ 20.000,00 a sostegno dell’attività dell’ambulatorio dentistico di base attivato presso la Residenza Sanitaria “Leandro Lisino” (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”);
€ 120.000,00 per la realizzazione del progetto Mensa Solidale Caritas di Tortona “Carlo Boggio Sola” (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore sviluppo locale – iniziative a carattere annuale – programma 2.1. “La tenuta del tessuto sociale”);
€ 42.000,00 per la realizzazione del progetto “A casa con voi” mirato ad offrire un sostegno concreto alle famiglie del territorio nelle quali un componente affetto da demenza o da una patologia assimilabile è assistito a domicilio (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”);
€ 13.335,00 a favore dell’Agape Cooperativa Sociale Onlus di Tortona quale contributo per l’acquisto di un sistema per prove da sforzo cardiaco Schiller AG necessario per la realizzazione del progetto di screening precoce delle malattie cardiovascolari “Prenditi a cuore” (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”);
€ 6.000,00 a favore dell’Exago Le Voci dell’Autismo Associazione Onlus di Paderna (Al) quale contributo per il mantenimento delle attività di autonomia per persone autistiche del Centro (documento programmatico previsionale esercizio 2025 – settore volontariato, filantropia e beneficenza – interventi di minore rilevanza);