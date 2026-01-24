Giovedì 29 gennaio 2026, orario 09:00 – 10:30, in Novi Ligure, presso la Biblioteca Civica Comunale, di Via Marconi 66, avrà luogo un seminario conoscitivo sul tema: “GLI ALFIERI DELLA REPUBBLICA”. Nell’occasione gli Insigniti dell’A.N.I.O.C. incontreranno gli studenti del triennio, degli Istituti Superiori del novese, che frequentano l’anno scolastico 2025/26.

Promotore dell’iniziativa è stata la Delegazione A.N.I.O.C. – Area Novese e Cinque Valli, coordinata dal Luogotenente dei Carabinieri in congedo, Cavaliere Ufficiale O.M.R.I. Raffaele Liotta, che realizza l’evento in stretta collaborazione con il Prof. Michele Maranzana (Preside del Liceo “Edoardo Amaldi”); il Prof. Mario Agostino Scarsi e Prof. Corrado Campisi (rispettivamente Preside e Docente dell’I.I.S Ciampini – Boccardo), di Novi Ligure.

All’incontro, quali relatori, partecipano: Cav. Uff. O.M.R.I. Raffaele Liotta (Delegato Anioc Area Novese e Cinque Valli); il Cav. di Gran Croce O.M.R.I. Dott. Carlo Varni (Delegato Anioc Regione Piemonte); il Dott. Enzo De Cicco (Presidente Società Storica del Novese); il Prof. Daniele Calcagno (Collaboratore della Società Storica del Novese) ed i Presidi interessati.

In analogia a quanto fatto nel decorso anno scolastico (2024/2025), anche in quello attuale (2025/2026), la Delegazione Area Novese e Cinque Valli, indirizzandola ai Dirigenti delle scuole superiori di Novi Ligure (Liceo “Edoardo Amaldi” e all’I.I.S Ciampini – Boccardo), ha proposto un Concorso pubblico – con elaborato scritto – per l’assegnazione di “due” “Borse di Studio”, dal titolo: “Gli Alfieri della Repubblica – Nuove vie per la solidarietà”.

L’incontro con gli studenti, previsto per il 29 gennaio, al quale sono state invitate anche le autorità civili, militari e religiose del territorio, ha lo scopo di illustrare agli studenti le attività premiali, della Repubblica Italiana, nei confronti di quei giovani cittadini che vengono Insigniti per le loro azioni meritevoli verso la società. Giovani che con il loro comportamento migliorano la qualità di vita di tante persone, perché si pongono come modelli e sono impegnati: a promuovere la cultura della legalità, del volontariato, si spendono per i più vulnerabili e sono dediti all’altruismo e generosità.

“Nuove vie per la solidarietà“, era il tema che aveva ispirato la scelta dei giovani ultimi insigniti. Nel presentare i giovani a cui era conferita l’onorificenza nel maggio 2025, “una nota del Quirinale diceva”: “…Negli ultimi anni l’idea di solidarietà si è evoluta integrando nuove tecnologie, approcci sostenibili e un maggior coinvolgimento delle comunità. E i giovani, in particolare, sono oggi protagonisti di una solidarietà moderna che riflette uno spirito dinamico, creativo e tecnologico…”.

A cura dell’I.I.S. “Ciampini – Boccardo”, l’evento, sarà trasmesso il “live streaming”, per rendere possibile, direttamente dalle aule degli Istituti a beneficio di quegli studenti che non potranno essere presenti in sala, presso la biblioteca civica.