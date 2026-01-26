Nel 2025 la popolazione di Tortona è aumentata è rimasta praticamente stabile (solo 42 abitanti in più) così come la percentuale del numero degli stranieri che si attesta intorno al 18%.
Al 31 dicembre scorso la popolazione di Tortona era di 27.288 contro i 27.246 abitanti. Gli stranieri residenti ufficialmente registrati all’anagrafe, erano 5.20 contro i 4.936 dello scorso anno.
Di seguito tutti i dati
Composizione della popolazione al 31 dicembre 2025
Maschi: 13.235 – 48%
Femmine: 14.053 – 52%
Totale: 27.288
Nuclei familiari: 12.737
Stranieri 5.020 (+ 84 rispetto al 2024)
I cittadini stranieri regolari costituiscono il 18% della popolazione.
Le comunità più presenti sono:
Rumena (1485)
Marocchina (672)
Albanese (395)
Srilankese (281)
Indiana (261)
Tunisina (233)
Ucraina (200)
Pakistana (159)
Egiziana (157)
Cinese (151)
Nigeriana (113)
Ecuadoregna (61)
Senegalese (67)
Ivoriana (64)
La somma degli strani provenienti dai paesi africano ammonta complessivamente a 1.106 persone (22% degli stranieri) mentre i rumeni sono il 29,5%