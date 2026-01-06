Incidente sulla A21, direzione Piacenza, auto contro camion, ieri sera, lunedì 5 gnnaio

Purtroppo 1 paziente è deceduto, 1 è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Asti e 1 in codice rosso all’Ospedale di Alessandria (uomo, presumibilmente di 50 anni).

Sono intervenuti sul posto Mezzo di Soccorso Avanzato, Mezzo di Soccorso di Base, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.

