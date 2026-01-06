La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Ovadese celebrerà domenica 11 gennaio 2026 l’80° anniversario della propria fondazione, un traguardo che racchiude ottant’anni di impegno costante al servizio della comunità ovadese.

Un anniversario importante, che verrà ricordato con una giornata dal carattere sobrio e commemorativo, nel segno della memoria e della riconoscenza verso quanti hanno contribuito a costruire e a far crescere l’associazione di volontariato nel tempo.

Il programma della giornata prevede alle ore 9 il ritrovo presso la sede sociale di Largo 11 Gennaio 1946, alle ore 9.30 l’omaggio al cippo dei Caduti presso il Cimitero Urbano e alle ore 10 la celebrazione della funzione religiosa nella Chiesa dei Padri Scolopi. Un momento significativo pensato per rendere omaggio alle radici dell’associazione e al legame profondo con il territorio.

«Questo anniversario è un’occasione per guardare con gratitudine al passato e con responsabilità al futuro – sottolinea il presidente della Croce Verde Ovadese, Cavaliere Giuseppe Barisione. – La nostra storia nasce nel secondo dopoguerra, dall’iniziativa coraggiosa di un gruppo di cittadini che, nonostante lo scetticismo di molti, decisero di mettersi al servizio degli altri. Oggi quella scelta continua a vivere nell’impegno quotidiano dei nostri volontari e dipendenti, che rappresentano il vero patrimonio della Croce Verde».

Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte: «L’80° anniversario della Croce Verde Ovadese rappresenta non solo una ricorrenza significativa per la comunità di Ovada, ma un momento di orgoglio per tutto il movimento Anpas piemontese. Ottant’anni di storia testimoniano la forza del volontariato organizzato, capace di evolversi nel tempo senza mai perdere il proprio radicamento nei valori della solidarietà, della prossimità e del servizio alla persona. La Croce Verde Ovadese è un esempio concreto di come l’impegno quotidiano di volontari e dipendenti possa tradursi in risposte efficaci ai bisogni sanitari e sociali del territorio. A loro va il ringraziamento sincero dell’intero sistema Anpas regionale, con l’augurio di continuare questo cammino con lo stesso spirito e la stessa passione che hanno contraddistinto la loro storia».

L’11 gennaio 1946, infatti, con una pesante barella a mano donata dalla consorella di Sestri Ponente, ebbe inizio l’avventura della Croce Verde Ovadese. Da quel primo gesto di solidarietà prese forma un percorso di crescita costante, reso possibile dall’impegno di generazioni di volontari che hanno contribuito a sviluppare e qualificare il servizio alla persona. Un passaggio fondamentale avvenne nel 1996 con l’ingresso nel Sistema di soccorso sanitario 118 del Piemonte, che segnò un’evoluzione profonda nella formazione e nel ruolo dei soccorritori, sempre più preparati e integrati al fianco dei professionisti dell’emergenza.

Nel corso degli ottant’anni di attività, la Croce Verde Ovadese si è distinta anche per la rapidità e l’efficacia degli interventi in occasione di terremoti, alluvioni e maxiemergenze su tutto il territorio nazionale, operando in sinergia con altre associazioni di volontariato e con le istituzioni pubbliche preposte alla gestione delle emergenze. Parallelamente, grande attenzione è stata dedicata alla promozione della cultura del volontariato, attraverso iniziative proprie e collaborazioni con enti e associazioni del territorio.

Oggi la Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Ovadese svolge servizi di emergenza 118, trasporti ordinari in ambulanza per dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, accompagnamento di persone con disabilità e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive, per un totale di circa novemila servizi all’anno.

«Dietro a ogni intervento c’è una storia di dedizione e di umanità» – conclude il presidente Barisione. – Questo anniversario è anche il modo più sincero per dire grazie a tutti coloro che, in ottant’anni, hanno sostenuto e continuano a sostenere la Croce Verde Ovadese».

Le celebrazioni per l’80° anniversario proseguiranno nei mesi successivi con una manifestazione più ampia, prevista nella bella stagione, concepita come un momento di festa e di incontro aperto a tutta la cittadinanza e alle associazioni consorelle, per condividere insieme il valore di una lunga storia di solidarietà.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto di persone in situazione di disabilità, 242 mezzi per il trasporto persone e per la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni. Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza.