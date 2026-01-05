Approvata dalla Giunta i progetti di fattibilità tecnico economica per la riqualifica dei giardini Toscanini, di corso Roosvelt e dei giardini di fronte alla Provincia.

Nello specifico nei giardini Toscanini, posizionati nel cuore di Oneglia, l’Amministrazione intende procedere alla riqualificazione dell’area per accogliere spazi per la pratica dello sport all’aria aperta, giochi per bambini, area cani e pubblici esercizi, il tutto circondato da aree verdi per promuovere la vita all’aria aperta e godere degli spazi cittadini.

Nuovo look anche per corso Roosvelt e i giardini antistanti la Provincia dove il Comune intende attuare il recupero delle aree nel rispetto di un attento studio delle preesistenze e della natura al contempo garantendo il mantenimento di un corso storico, proponendolo come attrattiva turistica data la posizione strategica e panoramica. Nello specifico, per quanto riguarda corso Roosvelt,l’intervento previsto comprenderà anche i marciapiedi di viale delle Rimembranze fino ad arrivare alla pensilina.

“Gli interventi in questione sono stati inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 come opere strategiche fondamentali. In linea con l’Amministrazione Scajola si prosegue nel lavoro per una città votata al verde non solo come spazio più bello e vivibile, ma un vero e proprio investimento sul benessere delle persone dove parchi, alberi e spazi naturali favoriscono l’incontro, il movimento e il contatto con la natura, contribuendo al benessere fisico e mentale dei cittadini” dichiarano gli assessori Ester D’Agostino e Gianfranco Gaggero.