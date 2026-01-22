Il nuotatore Tortonese in acque gelide Federico Miot è appena rientrato dal Friuli dove si sono svolte le gare del Campionato Italiano di Ice Swimming (IISA) tenutosi al Lago di Cavazzo (UD) dove è stato direttore di gara e ha nuotato il miglio uscendo dal lago ancora fresco e volenteroso di continuare. Un allenamento importate in vista di quella che potrebbe essere un’impresa da Guinnes dei primati perché Federico potrebbe essere il primo italiano a nuotare per un miglio nelle acque gelide dell’Antartide.

Prima di questa impresa, prevista a fine febbraio, però, si preparerà partecipando ai Campionati Europei Open di Ice Swimming a Molveno, dal 2 al 7 febbraio, evento internazionale di grande rilevanza dove nuoterà nei 100 Dorso e 500 stile libero oltre che 1000 stile 200 misti 100 delfino i 50 delfino con la temperatura dell’acqua vicina ad 1 grado e con l’obiettivo di entrare nei primi tre classificati in tutte le gare conquistando una medaglia.

Un “allenamento” in vista della possibile impresa prevista a fine febbraio dove, tempo permettendo, volerà in Antartide per provare a nuotare il miglio proverà il miglio, cioé un Km e 609 metri in quelle acque.

Se ci riuscirà sarà il primo italiano a farlo. Tutti i Tortonesi, ma anche gli italiani saranno idealmente al suo fianco.