Il Corpo di Polizia Locale di Diano Marina – nella giornata di martedì 20 gennaio – si è riunito per celebrare la tradizionale cerimonia di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale. La cerimonia officiata dal sacerdote don Luca Parachini, cappellano del Corpo di Polizia Locale, è stata celebrata presso la chiesa del Sacro Cuore in Sant’Anna, alla presenza di tutto il personale in forze alla Polizia Locale, oltre che degli esponenti rappresentativi della società politica, civile e militare.

Al termine della cerimonia ha preso parola il Comandante della Polizia locale Gabriele Degl’Innocenti che ha presentato il rendiconto dell’attività svolta dal Corpo nel corso dell’anno 2025, elogiando tutto il personale per la serietà e la dedizione con cui presta il servizio quotidianamente e rimarcando la priorità data ai servizi di tutela del decoro e della sicurezza urbana.

Tra i numeri riportati emergono quelli riferiti alla sicurezza stradale con implementazione dei controlli su strada e conseguenti adempimenti sanzionatori pari a circa 7000 accertamenti di violazione alle norme sulla circolazione, 135 veicoli sospesi dalla circolazione stradale e 25 veicoli sottoposti a sequestro. In calo il numero degli incidenti stradali rilevati rispetto all’anno 2024, segno – dice Degl’Innocenti – che l’attività di prevenzione ha dato i risultati sperati. Adottati circa 200 provvedimenti di natura penale e amministrativa per conferimenti e gestione illecita di rifiuti tra i quali spiccano i provvedimenti assunti a seguito dei rinvenimenti di discariche abusive e a carico dei proprietari di veicoli abbandonati sul territorio. Aperti 55 procedimenti penali presso la Procura della Repubblica per reati accertati a vario titolo. In materia di controlli su cantieri edili e stradali sono stati svolti 70 accertamenti con attenzione particolare al rispetto delle norme sulla sicurezza. Oltre 200 sono stati i procedimenti di verifica avviati in capo di attività commerciali e ricettive settore quest’ultimo particolarmente scansionato in ordine ai cosiddetti “affitti turistici”. Particolare soddisfazione espressa in merito all’ammodernamento dell’attività amministrativa tramite l’opera di digitalizzazione dell’intero apparato amministrativo e gestionale e soprattutto tramite il rafforzamento dell’impianto di videosorveglianza che ha raggiunta una diffusione capillare nella copertura cittadina.

Parole di soddisfazione e gratitudine sono state espresse dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi per il lavoro e per la dedizione dimostrata dagli agenti nello svolgimento del servizio.

Al termine della cerimonia sono stati conferiti i riconoscimenti agli agenti che si sono contraddistinti in lodevoli attività nello svolgimento dei doveri istituzionali: vice Comandante Dr. Angelo Aniello, vice Commissario Paolo Goina, Sovrintendente Capo Marco Moriconi, Sovrintendente Capo Maurizio Setti, Sovrintendente Capo Massimo Zeccola, Sovrintendente Capo Giandomenico Lisco, Sovrintendente Capo Fabrizio Risso, Agente Scelto Giorgio Di Bernardino, Agente Giulia Rizzo, Agente Angelo Attisano e Agente Camilla Caravano. Proprio in occasione delle celebrazioni è stato anche conferito il grado di Agente Scelto a Giorgio Di Bernardino.