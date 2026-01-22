Nella settimana scorsa il personale della squadra volanti interveniva presso un noto Centro Commerciale cittadino riguardo un soggetto italiano che aveva tentato di asportare merce in due negozi. Individuato, anche grazie all’indicazione della Guardia Giurata ivi presente, era sottoposto a perquisizione appurando che lo stesso indossava un giubbino, risultato poi oggetto di furto, di un terzo esercizio sempre dello stesso centro commerciale. I due tentativi oggetto della segnalazione riguardavano invece una borsa ed un profumo costoso. Sempre sulla persona del sospetto si rinvenivano due placche antitaccheggio lesionate, relative al giubbino asportato.

Gli accertamenti sul posto appuravano anche il possesso, da parte dell’uomo, pluripregiudicato, di una sim card e di una scheda micro SD riferibili ad un furto in abitazione di alcuni giorni addietro.

Alla luce di quanto ricostruito il soggetto era sottoposto ad arresto per tentato furto aggravato, riguardo gli eventi presso il centro commerciale e indagato per ricettazione, riguardo il possesso della sim e della scheda micro SD.

L’arresto veniva poi convalidato dall’A.G.

Il presente comunicato viene diffuso alla luce del pubblico interesse alla conoscenza delle attività svolte per esigenze di sicurezza pubblica da questo ufficio. Si rammenta la presunzione di innocenza e che la responsabilità penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata in giudicato.