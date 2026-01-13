La Direzione di GESTIONE AMBIENTE esprime il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia della persona coinvolta nel tragico incidente avvenuto ieri a Novi Ligure.
Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto. L’episodio ha coinvolto un mezzo della società Formula Ambiente, incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio.
Siamo in attesa che le autorità competenti completino gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti; nel frattempo, il pensiero dell’azienda va innanzitutto alla famiglia e ai cari della vittima.
Ufficio stampa Gestione Ambiente