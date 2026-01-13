Martedì 27 gennaio, dalle 8:30 alle 12:30, presso “Il Carrettino” a Rivalta Scrivia (Tortona), Instrumetrix organizza il convegno “L’eccellenza nell’agricoltura di precisione”, un appuntamento dedicato alle più moderne tecnologie applicate al settore agricolo.

L’incontro riunirà esperti ed eccellenze del territorio che, attraverso esperienze concrete, illustreranno come l’agricoltura di precisione possa migliorare la qualità dei prodotti e ottimizzare la resa dei terreni, con un approccio sempre più sostenibile e orientato all’innovazione.

Tra i relatori figurano Walter Massa di Vigneti Massa, la Dott.ssa Martinotti di Lugano Sementi e i rappresentanti di Anadiag Italia – il Dott. Stefano Bergaglio, la Dott.ssa Manuela Delpero e la Dott.ssa Francesca Cinquatti – che approfondiranno il ruolo delle analisi e del monitoraggio agronomico.

Un contributo fondamentale sarà offerto anche dagli sponsor tecnici: Agridiprecisione.it, specializzata in strumentazione per l’agricoltura di precisione e la silvicoltura; Stonex Srl, attiva nello sviluppo di sistemi di guida automatica e GPS per macchine agricole; iFarming, che propone sensori, software e centraline meteo per il supporto alle decisioni in campo; e 3DTarget, azienda specializzata in droni e software per rilievi e lavorazioni agricole e analisi 3D.

L’evento è patrocinato dalla Città di Tortona e da Confagricoltura Tortona. Interverranno il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, l’Assessore all’Agricoltura del comune di Tortona, Anna Sgheiz e l’On. Enrico Bussalino.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione. Informazioni e dettagli sono disponibili nella locandina dell’evento pubblicata sotto.

