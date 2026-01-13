Cerrina – Gli incontri nelle scuole promossi dai Carabinieri nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità” hanno portato il Maresciallo Ravicini Antonio, della locale Stazione, presso le scuole medie, dove ha incontrato gli studenti e gli insegnanti per affrontare temi come il rispetto delle regole, le buone pratiche di educazione civica, l’educazione digitale e i possibili rischi della rete, rispondendo alle curiosità degli alunni.

L’attenzione è stata focalizzata sul tema dei valori costituzionali dell’uguaglianza e del rispetto, con particolare riguardo a quelle che possono essere le difficoltà relazionali e comunicative nel mondo giovanile.

In risposta alle domande arrivate dagli studenti, molte delle quali sul servizio che quotidianamente l’Arma dei Carabinieri svolge sul territorio, è stata spiegata l’importanza dell’impegno delle forze dell’ordine e di quanto sia importante il senso civico di tutti nel garantire una società più sicura e giusta.