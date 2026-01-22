n occasione della Giorno della Memoria 2026, nell’81° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, la Città di Alessandria si appresta a vivere nella mattinata di martedì 27 gennaio un lungo e intenso momento di commemorazione e riflessione dedicato al ricordo delle vittime della Shoah. Le celebrazioni istituzionali seguiranno il seguente programma:

Alle ore 9:15 in Piazzetta della Lega, le delegazioni delle studentesse e degli studenti delle scuole cittadine, insieme ai Rappresentanti istituzionali e alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, si riuniranno per il saluto delle Autorità con la lettura dei nomi dei deportati ebrei alessandrini morti nei campi di sterminio e la deposizione di una corona d’alloro davanti alla Sinagoga, in via Milano.

A seguire, corteo di trasferimento verso il Carro della Memoria (area compresa tra via Scassi e piazzale Berlinguer), dove alle ore 10:15 si procederà con l’accensione del Braciere della Memoria e la deposizione di una corona d’alloro, accompagnate da riflessioni sul significato del Giorno della Memoria a cura della Consulta Provinciale degli Studenti di Alessandria e della Consulta Comunale Giovanile di Alessandria.

Si passerà poi, alle ore 11:15 alla Commemorazione delle vittime femminili della deportazione nazifascista, con deposizione della corona d’alloro e intervento delle Autorità in Piazza Mafalda di Savoia, presso il Monumento alla Principessa morta a Buchenwald il 28 agosto 1944.

Infine, intorno alle ore 12, presso lo Stadio Comunale “G. Moccagatta”, verrà deposto un mazzo di fiori in memoria di Árpád Weisz, calciatore e allenatore dell’Alessandria Calcio, deceduto ad Auschwitz il 31 gennaio 1944, con intervento delle Autorità presenti.

Oltre alla mattinata di celebrazioni istituzionali, numerose le iniziative commemorative e di approfondimento storico-culturale in programma tra gennaio e febbraio, volte a custodire la memoria e a promuovere i valori della pace, del rispetto e della responsabilità civi