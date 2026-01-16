È stato presentato oggi, presso l’ufficio postale di San Salvatore Monferrato, il nuovo servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti di Poste Italiane, attivato nell’ambito del progetto Polis grazie alla collaborazione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

All’incontro erano presenti il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale Enrico Bussalino, il Presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi, il sindaco di San Salvatore Monferrato Corrado Tagliabue, il questore Sergio Molino, i parlamentari e i consiglieri regionali del territorio.

“Anche negli uffici postali di 169 comuni dell’Alessandrino è possibile fare la richiesta del passaporto dopo il debutto del progetto nelle province di Novara e Vercelli. È un progetto che la Regione ha fortemente voluto e per cui ringraziamo Poste italiane che in questi mesi sta allargando progressivamente il servizio alle varie zone del nostro territorio. Arriviamo da anni nei quali ottenere il passaporto era complicato per tempi di attesa lunghi e difficoltà nell’ottenere gli appuntamenti. Oggi la situazione è migliorata ma poter richiedere il documento in Posta e riceverlo poi direttamente a casa rappresenta davvero un servizio importante per i nostri comuni, soprattutto quelli più piccoli, nelle aree montane o poco collegate – spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio- Come Regione vogliamo fare ancora di più, il Piemonte vuole infatti essere la prima Regione italiana che, grazie a questo meccanismo, e con la collaborazione di Governo italiano e Poste Italiane, consegnerà direttamente a casa il passaporto al compimento dei 18 anni. Mercoledì avrò una riunione al Ministero degli Interni per proseguire nella definizione delle modalità operative di questa iniziativa che è uno degli obiettivi per il 2026, con la quale vogliamo garantire il diritto alla mobilità dei piemontesi e l’abbattimento della burocrazia. La nostra Regione vuole, infatti, che i suoi cittadini siano sempre più cittadini del mondo”.

“La presenza e il mantenimento dei servizi sui territori rappresentano un elemento fondamentale – dichiara l’assessore regionale agli Enti locali, Enrico Bussalino –, soprattutto nelle aree più marginali, dove l’accesso diretto alle prestazioni pubbliche è essenziale per garantire equità e qualità della vita. La collaborazione tra Istituzioni, in questo caso, ha dimostrato di saper produrre risultati concreti e risposte efficaci alle esigenze dei cittadini”.

Il nuovo servizio consente di presentare la domanda di rilascio o rinnovo del passaporto direttamente presso l’ufficio postale, con il supporto degli operatori abilitati alla raccolta dei dati biometrici e alla trasmissione della documentazione agli uffici di Polizia competenti. È inoltre prevista la consegna del passaporto a domicilio, modalità scelta dalla maggioranza dei cittadini dei piccoli Comuni.

In provincia di Alessandria il servizio è operativo in 169 uffici postali situati nei Comuni sotto i 15.000 abitanti. In Piemonte il rilascio e il rinnovo dei passaporti sono disponibili complessivamente in 324 sedi, che hanno già rilasciato 600 passaporti: 169 in provincia di Alessandria, 81 in provincia di Novara e 74 in provincia di Vercelli, a cui si aggiungono in questi giorni anche le province di Cuneo e Torino. Un ampliamento significativo che rafforza la capillarità dei servizi pubblici e semplifica l’accesso alle prestazioni per i cittadini, in particolare nei piccoli centri e nelle aree più periferiche.