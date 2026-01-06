Il 22 gennaio 2026, dalle 17:30 alle 19:30, nella Sala Romita del Palazzo Municipale di Tortona, si terrà “Fragili Equilibri. L’adolescente e la complessità del mondo interno ed esterno”, evento che, grazie al Patrocinio del Comune di Tortona, inaugura il nuovo ciclo di conferenze promosso dall’I.C. Tortona B, diretto dalla Prof.ssa Rita Piazza, nell’ambito del progetto “Famiglia e scuola: mondi che sanno ascoltarsi”, giunto alla terza edizione.

Il percorso propone una serie di incontri aperti alla cittadinanza, pensati per promuovere educazione alla salute, benessere psicofisico, crescita personale e consapevolezza educativa, con particolare attenzione alle diverse fasi dello sviluppo di bambini e ragazzi.

La prima Conferenza, curata dai soci fondatori della Fondazione Nala, affronterà i temi più delicati dell’adolescenza: i cambiamenti profondi, le emozioni intense, le fragilità e le sfide che caratterizzano questa fase di crescita. In un contesto sociale sempre più complesso, l’obiettivo è offrire agli adulti strumenti utili per comprendere e sostenere i ragazzi con maggiore consapevolezza.

Interverranno:

Dott.ssa Valeria Vacchini , Presidente della Fondazione Nala

, Presidente della Fondazione Nala Dott. Luca Capone, Vicepresidente della Fondazione Nala, Psicologo clinico e Psicoterapeuta, Responsabile del Servizio di Psicologia dell’Età Evolutiva dell’IRCCS Fondazione Mondino

Il progetto dell’I.C. Tortona B si propone di rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglie attraverso incontri e momenti di confronto con esperti. L’obiettivo è quello di sviluppare competenze genitoriali e didattiche, offrire supporto ai genitori, stimolare la riflessione educativa e guidare i giovani verso comportamenti consapevoli e stili di vita sani, fondamentali per il benessere presente e futuro.

La scuola, in questa prospettiva, diventa un vero centro culturale e sociale, capace di costruire una rete educativa solida e inclusiva, al servizio della comunità.

La partecipazione agli incontri consentirà il riconoscimento delle ore come formazione del personale scolastico, sia per i docenti dell’I.C. Tortona B sia per i docenti provenienti da altre istituzioni scolastiche. La partecipazione è gratuita e, considerata l’importanza e l’attualità delle tematiche affrontate, l’invito è esteso a tutta la cittadinanza.

Ins. Carla Cremante, Referente del Progetto