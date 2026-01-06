 Dopo il successo dei primi due spettacoli con Ezio Greggio e Stefano Fresi, la stagione teatrale del Casinò riprende.

Domenica 11 Gennaio 2026 ore 21.00 Cesare Bocci e Vittoria Belvedere interpretano: “Indovina chi viene a cena “. Sabato 24 gennaio ore 21.00   Giampaolo Morelli propone: “Le Scomode verità e tre storie vere”.

La stagione 2025-2026 presenta appuntamenti esclusivi con i protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, per cui è basilare mantenere il rapporto diretto con il pubblico anche nella dimensione teatrale; pagine impegnate che hanno fatto la storia del nostro teatro ma anche pièce che rappresentano in manera plastica la contemporaneità  

Dopo gennaio il cartellone propone:

Domenica 15 marzo ore 21.00 un classico “Sarto per signora” con Max Pisu   e Chiara Salerno.    

Martedì 31 marzo ore 21.00 l’esilarante “Contrazioni Pericolose” con Rocío Muñoz Morales

Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta. Venerdì 24 aprile ore 21.00 Massimo Popolizio presenta:” Furore “mentre venerdì 22 maggio ore 21.00 la rassegna chiude con “Le nostre donne” interpretato da Luca   Bizzarri Enzo, Paci e Antonio Zavatteri.   

Biglietti

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: – martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. tutti i giorni, sino al 31  ottobre 2024  dalle h 16.00 alle 20.00 – nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.

 Emal info@ilteatrodellalbero.it www.casinosanremo.it

Domenica 11 Gennaio 2026 ore 21.00

Acast e Quirino Srl

presentano

Cesare Bocci e Vittoria Belvedere

Indovina chi viene a cena?  

di William Arthur Rose

arrangiamento di Mario Scaletta Regia di Guglielmo Ferro