Dopo il successo dei primi due spettacoli con Ezio Greggio e Stefano Fresi, la stagione teatrale del Casinò riprende.

Domenica 11 Gennaio 2026 ore 21.00 Cesare Bocci e Vittoria Belvedere interpretano: “Indovina chi viene a cena “. Sabato 24 gennaio ore 21.00 Giampaolo Morelli propone: “Le Scomode verità e tre storie vere”.

La stagione 2025-2026 presenta appuntamenti esclusivi con i protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, per cui è basilare mantenere il rapporto diretto con il pubblico anche nella dimensione teatrale; pagine impegnate che hanno fatto la storia del nostro teatro ma anche pièce che rappresentano in manera plastica la contemporaneità

Dopo gennaio il cartellone propone:

Domenica 15 marzo ore 21.00 un classico “Sarto per signora” con Max Pisu e Chiara Salerno.

Martedì 31 marzo ore 21.00 l’esilarante “Contrazioni Pericolose” con Rocío Muñoz Morales

Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta. Venerdì 24 aprile ore 21.00 Massimo Popolizio presenta:” Furore “mentre venerdì 22 maggio ore 21.00 la rassegna chiude con “Le nostre donne” interpretato da Luca Bizzarri Enzo, Paci e Antonio Zavatteri.

Biglietti

Platea Primo settore € 25,00

Abbonamento € 180 otto spettacoli €150 sette spettacoli

Platea secondo settore € 20.00

Abbonamento € 140 otto spettacoli €120 sette spettacoli

Galleria € 15.00

Abbonamento € 100 otto spettacoli € 90 sette spettacoli

Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).

Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

gli eventi sono in vendita online sul sito:

https://www.boxol.it/casinosanremo



questi i singoli link







questi i singoli link

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/indovina-chi-viene-a-cena/576301



https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/scomode-verita-e-3-storie-vere/576305



https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/sarto-per-signora/576309



https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/contrazioni-pericolose/576313



https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/furore–di-john-steinbeck/576317



https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/le-nostre-donne/576321​

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: – martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. tutti i giorni, sino al 31 ottobre 2024 dalle h 16.00 alle 20.00 – nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.

Emal info@ilteatrodellalbero.it www.casinosanremo.it

Domenica 11 Gennaio 2026 ore 21.00

Acast e Quirino Srl

presentano

Cesare Bocci e Vittoria Belvedere

Indovina chi viene a cena?

di William Arthur Rose

arrangiamento di Mario Scaletta Regia di Guglielmo Ferro