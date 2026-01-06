Dopo il successo dei primi due spettacoli con Ezio Greggio e Stefano Fresi, la stagione teatrale del Casinò riprende.
Domenica 11 Gennaio 2026 ore 21.00 Cesare Bocci e Vittoria Belvedere interpretano: “Indovina chi viene a cena “. Sabato 24 gennaio ore 21.00 Giampaolo Morelli propone: “Le Scomode verità e tre storie vere”.
La stagione 2025-2026 presenta appuntamenti esclusivi con i protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, per cui è basilare mantenere il rapporto diretto con il pubblico anche nella dimensione teatrale; pagine impegnate che hanno fatto la storia del nostro teatro ma anche pièce che rappresentano in manera plastica la contemporaneità
Dopo gennaio il cartellone propone:
Domenica 15 marzo ore 21.00 un classico “Sarto per signora” con Max Pisu e Chiara Salerno.
Martedì 31 marzo ore 21.00 l’esilarante “Contrazioni Pericolose” con Rocío Muñoz Morales
Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta. Venerdì 24 aprile ore 21.00 Massimo Popolizio presenta:” Furore “mentre venerdì 22 maggio ore 21.00 la rassegna chiude con “Le nostre donne” interpretato da Luca Bizzarri Enzo, Paci e Antonio Zavatteri.
Biglietti
- Platea Primo settore € 25,00
- Abbonamento € 180 otto spettacoli €150 sette spettacoli
- Platea secondo settore € 20.00
- Abbonamento € 140 otto spettacoli €120 sette spettacoli
- Galleria € 15.00
- Abbonamento € 100 otto spettacoli € 90 sette spettacoli
- Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).
- Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.
- Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.
- gli eventi sono in vendita online sul sito:
- https://www.boxol.it/casinosanremo
questi i singoli link
-
- https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/indovina-chi-viene-a-cena/576301
-
- https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/scomode-verita-e-3-storie-vere/576305
-
- https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/sarto-per-signora/576309
-
- https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/contrazioni-pericolose/576313
-
- https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/furore–di-john-steinbeck/576317
-
- https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/le-nostre-donne/576321
Biglietteria
Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: – martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. tutti i giorni, sino al 31 ottobre 2024 dalle h 16.00 alle 20.00 – nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00.
Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.
Emal info@ilteatrodellalbero.it www.casinosanremo.it
Domenica 11 Gennaio 2026 ore 21.00
Acast e Quirino Srl
presentano
Cesare Bocci e Vittoria Belvedere
Indovina chi viene a cena?
di William Arthur Rose
arrangiamento di Mario Scaletta Regia di Guglielmo Ferro