Lunedì 5 gennaio
La Banda incanta il Nuovo Anno
concerto che saluta l’arrivo del 2026 con le sonorità vivaci e coinvolgenti della
tradizione bandistica. Protagonista della serata è la Banda di Borghetto San Nicolò –
Città di Bordighera A.P.S., diretta dal Maestro Luca Anghinoni, che inaugura il nuovo
anno con un programma all’insegna della festa, della positività e della musica dal
vivo.
Un appuntamento sentito e partecipato, pensato per residenti e visitatori che
desiderano iniziare l’anno nuovo in un clima di armonia e convivialità, lasciandosi
coinvolgere dall’energia e dall’atmosfera festosa di un concerto capace di unire
tradizione e condivisione.
Alle ore 21:00 presso il Teatro Golzi
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Lunedì 5 e martedì 6 gennaio
Aspettando la Befana
Bordighera celebra l’Epifania con una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie tra
tradizione, giochi e momenti di festa.
Dal 3 al 6 gennaio la città si anima con iniziative pensate per i più piccoli e per chi
desidera vivere l’atmosfera dell’Epifania tra le vie e le piazze.
Dalle 10.00 alle 19.30
Corso Italia
Aspettando la Befana
Un villaggio dedicato ai più piccoli con laboratori, giochi e intrattenimenti per
bambini, in attesa dell’arrivo della Befana
EVENTI a BORDIGHERA dal 5 al 12 Gennaio 2026
Lunedì 5 gennaio