Lunedì 5 gennaio

La Banda incanta il Nuovo Anno

concerto che saluta l’arrivo del 2026 con le sonorità vivaci e coinvolgenti della

tradizione bandistica. Protagonista della serata è la Banda di Borghetto San Nicolò –

Città di Bordighera A.P.S., diretta dal Maestro Luca Anghinoni, che inaugura il nuovo

anno con un programma all’insegna della festa, della positività e della musica dal

vivo.

Un appuntamento sentito e partecipato, pensato per residenti e visitatori che

desiderano iniziare l’anno nuovo in un clima di armonia e convivialità, lasciandosi

coinvolgere dall’energia e dall’atmosfera festosa di un concerto capace di unire

tradizione e condivisione.

Alle ore 21:00 presso il Teatro Golzi

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Lunedì 5 e martedì 6 gennaio

Aspettando la Befana

Bordighera celebra l’Epifania con una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie tra

tradizione, giochi e momenti di festa.

Dal 3 al 6 gennaio la città si anima con iniziative pensate per i più piccoli e per chi

desidera vivere l’atmosfera dell’Epifania tra le vie e le piazze.

Dalle 10.00 alle 19.30

Corso Italia

Aspettando la Befana

Un villaggio dedicato ai più piccoli con laboratori, giochi e intrattenimenti per

bambini, in attesa dell’arrivo della Befana

