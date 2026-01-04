Il Comune di Diano Marina

CONSIDERATO che le piantine illustrate del Comune di Diano Marina costituiscono uno strumento

informativo essenziale per l’orientamento di cittadini e turisti, nonché per la promozione del territorio

e delle attività economiche locali;

PRESO ATTO che l’attuale stock delle suddette piantine risulta in via di esaurimento, con

conseguente impossibilità di garantire un’adeguata distribuzione presso gli uffici comunali, gli

operatori turistici e i punti informativi, nonché durante gli eventi fieristici italiani ed esteri ai quali il

Comune prende parte;

ha deciso DI AFFIDARE, per tutte le motivazioni suesplicitate, alla ditta Marco Sabatelli Editore

Srl, Via Servettaz 39 – 17100 Savona – P. IVA 00833240096, il servizio di ristampa di n.

10.000 (diecimila) piantine illustrate di Diano Marina, aggiornate secondo le indicazioni

ricevute dall’Ufficio Turismo, al costo di € 1.450,00 + IVA 4% per un totale di € 1.508,00

IVA compresa, come da preventivo pervenuto in data 30/12/2025, in atti prot. n.

31921/2025.