Il Comune di Diano Marina
CONSIDERATO che le piantine illustrate del Comune di Diano Marina costituiscono uno strumento
informativo essenziale per l’orientamento di cittadini e turisti, nonché per la promozione del territorio
e delle attività economiche locali;
PRESO ATTO che l’attuale stock delle suddette piantine risulta in via di esaurimento, con
conseguente impossibilità di garantire un’adeguata distribuzione presso gli uffici comunali, gli
operatori turistici e i punti informativi, nonché durante gli eventi fieristici italiani ed esteri ai quali il
Comune prende parte;
ha deciso DI AFFIDARE, per tutte le motivazioni suesplicitate, alla ditta Marco Sabatelli Editore
Srl, Via Servettaz 39 – 17100 Savona – P. IVA 00833240096, il servizio di ristampa di n.
10.000 (diecimila) piantine illustrate di Diano Marina, aggiornate secondo le indicazioni
ricevute dall’Ufficio Turismo, al costo di € 1.450,00 + IVA 4% per un totale di € 1.508,00
IVA compresa, come da preventivo pervenuto in data 30/12/2025, in atti prot. n.
31921/2025.