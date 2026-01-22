TORTONA. “Parole di pace”: è questo il titolo degli incontri che l’Ufficio per le Comunicazioni

Sociali della Diocesi di Tortona organizza in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales,

patrono dei giornalisti, in vista della 60^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali promossa

dalla Cei

L’appuntamento – che gode del patrocinio della Città di Tortona, realizzato in collaborazione con

l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte – è per venerdì 23 Gennaio, alla vigilia della festa del santo

vescovo francese, quando verrà pubblicato il Messaggio del Santo Padre per la Giornata.

Due i momenti che aiuteranno a riflettere gli operatori della comunicazione su un modello di

giornalismo “disarmato e disarmante”.

Il primo alle 10.30, presso la Sala Polifunzionale di Tortona, dedicato alle Scuole Superiori tortonesi,

con ospite Fausto Biloslavo, giornalista e inviato di guerra, che dialogherà con i giovani, introdotto

da Matteo Colombo, direttore del settimanale diocesano Il Popolo.

Il secondo alle ore 21.00, nella Sala Convegni della Fondazione CR Tortona, aperto a tutti, con la

tavola rotonda alla quale parteciperanno lo stesso Biloslavo e Amerigo Vecchiarelli, direttore

dell’agenzia di stampa SIR della Cei. Modererà il dibattito don Paolo Padrini, direttore dell’Ufficio

per le Comunicazioni Sociali della Diocesi. Interverrà il Vescovo Mons. Guido Marini. Questo

secondo momento darà diritto a 2 crediti formativi per i giornalisti (che devono prenotarsi telefonando

al numero 393 9403564).

Nella stessa giornata, alle ore 19.00, Mons. Marini celebrerà la Santa Messa per tutti gli operatori

della comunicazione nella chiesa di San Matteo. Seguirà l’apericena offerto ai presenti prima del

convegno serale.

Correlati