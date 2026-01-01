Il 2 gennaio 1960 morì all’ospedale di Tortona per una forma di malaria, il Campionissimo Fausto Coppi.

Ogni anno la ricorrenza si celebra a Castellania dove arrivano numerosi appassionati di ciclismo e si celebra “Welcome Castellania”, appuntamento che si svolge nella chiesa e davanti al Mausoleo di Fausto e Serse e per ringraziare chi ha onorato il ricordo di Coppi e ai tanti benefattori che continuano a tramandare il messaggio di Coppi nel mondo.

Domani a ricevere il premio saranno assegnati i riconoscimenti “Welcome Castellania” a Maurizio Formichetti e Luciana Rota.

Sarà presente anche il giornalista francese Alex Roos, responsabile del ciclismo al quotidiano francese L’Equipe, da sempre molto attento al ricordo di Coppi.