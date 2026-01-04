Il 5 e 6 gennaio ,presso la palestra comunale di San Bartolomeo al Mare, si svolgeranno due gare di Tiro con l’arco organizzate dalla Compagnia Arcieri San Bartolomeo. Entrambe le gare sono specialità indoor 18 metri e sono entrambe valide per la qualificazione ai prossimi campionati italiani indoor 2026. Che si svolgeranno a Roma a fine febbraio. Il 5 gennaio si svolgerà la gara denominata Aspettando la Befana, riservata alle classi giovanili: junior, allievi, ragazzi e giovanissimi. Il 6 gennaio si svolgerà il Trofeo Epifania, gara riservata alle classi senior e master. In entrambe le gare ci sarà una grande partecipazione di arcieri con circa 120 partecipanti in due giorni. Nelle due gare parteciperanno atleti provenienti dalle società di San Bartolomeo, Ventimiglia ,Imperia, Finale Ligure, Borghetto Santo Spirito, Savona, Genova, Cuneo, Torino, Alpignano, Novara, Biella, Monza Brianza e Montalcino. Sono iscritti all’evento anche due atleti appartenenti ai gruppi sportivi delle forze armate, che fanno parte della nazionale italiana e hanno preso parte a numerose trasferte internazionali. Uno tra questi atleti ha preso parte alle due ultime Olimpiadi di Parigi e Tokio.

