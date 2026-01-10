La porzione di basamento con l’iscrizione del monumento equestre di Piazza Mazzini è stata oggetto, negli scorsi giorni, di un atto vandalico che ne ha provocato l’imbrattamento.

Il successivo sopralluogo tecnico ha evidenziato la necessità di procedere al ripristino attraverso interventi mirati e non ordinari, indispensabili per la corretta tutela del bene culturale.

Le caratteristiche dei materiali e il valore storico del monumento impongono modalità operative specifiche, che richiedono tempi più lunghi rispetto a una semplice pulizia. L’intervento dovrà quindi avvenire in coordinamento con le autorità competenti e con il coinvolgimento di aziende specializzate nel settore della conservazione dei beni culturali.

Il Vice Sindaco, Luca Novelli, afferma: “È un gesto che condanniamo senza esitazioni perché colpisce un patrimonio comune. Il ripristino verrà effettuato, ma è fondamentale che avvenga nel pieno rispetto del monumento, adottando tutte le cautele necessarie a garantirne la conservazione. La tutela di un bene culturale di questo valore è un dovere verso la città e verso chi la vive”.