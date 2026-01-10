Il Palazzetto dello Sport di San Bartolomeo al Mare ha ospitato oggi il CAR (centro addestramento regionale) Liguria della Fesik. Presenti i migliori atleti liguri, dove hanno affinato le proprie capacità e conoscenze sia nell’ambito del Kumite (combattimenti) che Kata (forme), aumentando così le competenze del team ligure. I maestri Giorgio Cresio (VIII DAN – responsabile ligure circa il Kata) e l’istruttore Nicole Cresio (IV DAN) sono intervenuti per la docenza dei Kata, mentre il maestri Dario Regina (VII DAN – responsabile per il Kumite) e il maestro Alessio Verde (V DAN) si sono spesi per l’allenamento del Kumite. Era presente anche il maestro Gianluca Primo (IV DAN) per le attività sociali e disabilità Fesik. La manifestazione è stata impreziosita dal consigliere allo sport Sara D’Agnano. La Federazione e il Dojo Fudoshin ringraziano il Comune per la disponibilità e l’accoglienza al Palasport di San Bartolomeo.

