Ieri si è svolta presso la Provincia di Alessandria la conferenza stampa di presentazione del progetto “12×12 donne”, organizzata dal Tavolo Provinciale per il Volontariato, alla presenza del Presidente Luigi Benzi nell’ambito del protocollo d’intesa provinciale sulle pari opportunità.

Il Sindaco Federico Chiodi e l’Assessore alle Pari Opportunità Giordana Tramarin hanno illustrato l’iniziativa che proporrà per tutto l’anno appuntamenti mensili dedicati alla parità di genere, alla prevenzione della violenza e alla cultura del rispetto.

“12×12” è un progetto che mette in rete istituzioni, scuole, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su temi fondamentali e promuovere una società più equa, consapevole e inclusiva.