Serravalle Scrivia (AL) – In un tempo che corre veloce, fermarsi diventa un atto prezioso. “Storie in cammino” nasce come un invito a rallentare, ad ascoltare e ad ascoltarsi, riscoprendo la scrittura come gesto quotidiano di cura e conoscenza di sé. Un percorso in tre incontri dedicati alla pratica autobiografica e alla narrazione personale, a cura di Maria Rosaria Memoli, consulente esperta in metodologie autobiografiche (diplomata LUA).

Gli incontri si svolgeranno il 5 e il 19 febbraio e il 5 marzo 2026, dalle 17.00 alle 19.00, presso la Biblioteca comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia, e sono pensati come un primo approccio informativo e di sensibilizzazione alla scrittura autobiografica, attraverso momenti di riflessione ed esercitazioni guidate.

“Storie in cammino”

Tre incontri a cura di Maria Rosaria Memoli

Consulente esperta in metodologie autobiografiche (diplomata LUA)

Sede: Biblioteca comunale “Roberto Allegri” – Serravalle Scrivia

Date: 5 e 19 febbraio, 5 marzo 2026

Orario: dalle 17.00 alle 19.00

PRESENTAZIONE

Scrivere è un po’ come camminare. Il sentiero si fa muovendo passi, uno dopo l’altro, uno accanto all’altro e ad ogni passo lo sguardo si apre su paesaggi che richiamano ad una nuova narrazione di sé.

“Storie in cammino” vuole essere un invito a fermarsi dalla corsa quotidiana, a prendersi uno spazio-tempo dove con piccoli passi possiamo inoltrarci nella “terra” della scrittura, per ri-conoscerla quale strumento di conoscenza, gesto di cura, pratica di ben-essere quotidiano.

CONTENUTO INCONTRI

1.

Scrivere è esperienza. L’autobiografia (genere letterario, la scrittura autobiografica, il valore della memoria e la scrittura di ricordi).

2.

Lo svelamento, il tempo e lo spazio.

Il dispositivo narrativo della fotografia: l’immagine racconta.

3.

Il connubio di due forme d’arte e due pratiche nel processo della consapevolezza: la scrittura di sé incontra la pratica meditativa.

In ogni incontro sono previste piccole esercitazioni di scrittura.

Per la modalità e la struttura della proposta i tre incontri nel loro insieme sono da considerarsi come approccio informativo e di sensibilizzazione alla pratica autobiografica per un’esperienza laboratoriale da strutturarsi nei tempi e negli spazi in un successivo step.

PER INFORMAZIONI

Mail: info@mariarosariamemoli.it

Cell.: 349 1203829 (anche WhatsApp)