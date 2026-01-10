Imperia si promuove a Utrecht. Il capoluogo della Riviera dei Fiori insieme alla DMO è in vetrina alla Fiera internazionale del turismo Vakantiebeurs di Utrecht che si è aperta ieri e che si concluderà domenica. «La partecipazione alla Fiera di Utrecht – afferma il sindaco Claudio Scajola – fa parte di un percorso di valorizzazione e posizionamento di Imperia nei contesti turistici europei a maggiore potenziale». E ci sono anche i primi riscontri positivi: allo stand di Regione Liguria c’è già stato un buon afflusso di visitatori, nonostante la difficoltà dei trasporti dovuta alla cancellazione di molti voli per i Paesi Bassi. «La partecipazione di Imperia in Olanda assume un’importanza strategica. E’ un’occasione per incontrare tour operator, buyer internazionali, agenzie di viaggio, DMC e media del settore turistico– dice l’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio – La Fiera nei Paesi Bassi offre l’opportunità di rafforzare il nostro posizionamento istituzionale e avviare relazioni professionali finalizzate allo sviluppo di future collaborazioni commerciali e progettuali». Dopo Utecht Imperia sarà presente all’ ITB di Berlino dal 3 al 5 marzo, altro appuntamento strategico per continuare a promuovere la destinazione Riviera sui mercati esteri soprattutto per il mercato outdoor.

