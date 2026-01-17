In trasferta, con una serata di dialogo rivolta alla popolazione per far conoscere la Senologia dell’ospedale di Tortona, fiore all’occhiello per la sanità piemontese: inizia così il 2026 per i professionisti dell’équipe multidisciplinare guidata dal dottor Francesco Millo, che, grazie all’invito dell’Amministrazione Comunale di Sale ed in collaborazione con i volontari dell’associazione Franca Cassola Pasquali di Castelnuovo Scrivia, potranno raccontare ciò di cui si occupano e che vivono ogni giorno, al servizio delle donne malate e dei familiari che sono al loro fianco. Un’occasione, quindi, da non perdere per i cittadini, che il 23 gennaio alle 21.15, al Teatro Soms di Sale, avranno modo di interagire con lo staff di specialisti e di esperti, coordinati dal chirurgo Francesco Millo, responsabile della Senologia – Breast Unit dell’ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona e pilastro di un gruppo che macina risultati sempre più importanti nella prevenzione, diagnosi e cura del cancro alla mammella: <<Tutte le prestazioni sono in rialzo, sia dal punto di vista degli accessi ambulatoriali, che hanno raggiunto quota 7883 nel 2025, sia per quanto riguarda gli interventi, che sono stati nel complesso 352, tra quelli per neoplasia (233), quelli benigni (79) e quelli di chirurgia plastica (40). Numeri che ci pongono, a tutti gli effetti, tra i centri di riferimento a livello nazionale>>. All’incontro, moderato da Alessandra Dellacà, parteciperanno – oltre al sindaco Enrico Santi ed all’assessore alla Cultura e all’Istruzione Matilde Manfredi – l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, il direttore generale dell’Asl Al Francesco Marchitelli ed Helenio Pasquali, presidente dell’associazione Franca Cassola Pasquali. Durante la serata, che vuol essere anche un modo per saper affrontare problemi e difficoltà, sono in programma pure gli interventi della parrucchiera castelnovese Maria Francesca Cipriano – che l’anno scorso ha lanciato per la prima volta un progetto di “benessere per i capelli” legandolo all’Ottobre Rosa e alle finalità dell’associazione Franca Cassola Pasquali – e le campionesse del BCC Derthona Basket, che da anni, sui campi di pallacanestro di tutt’Italia portano con orgoglio sulla propria divisa il logo del sodalizio castelnovese.

