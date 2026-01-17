La realtà imprenditoriale italiana non è costituita solo dai grandi marchi che hanno reso il Made in Italy iconico a livello globale: spesso il tessuto industriale è rappresentato da piccole e medie aziende la cui ricca produttività è sconosciuta agli stessi italiani, ma contribuisce all’arricchimento dell’indotto locale e conferma una tradizione di eccellenze.

Nell’ambito delle attività di Formazione Scuola-Lavoro previste dall’ ordinamento scolastico e dal progetto Approccio all’Azienda attivato presso l’I.I.S. Marconi, la nostra classe, 4AR Amministrazione, Finanza e Marketing, ha recentemente visitato lo stabilimento Lerici Stampi s.r.l., una piccola ma solida azienda tortonese presente sul territorio fin dal 1983. Lerici Stampi è nata grazie al padre dell’attuale responsabile: esperto in lavori d’officina e pronto a cogliere le sfide, il Sig. Giovanni, ricevette, accettandola prontamente, una richiesta specifica da parte di un cliente, dando avvio ad un’attività di produzione di stampi per iniezione e di soffiaggio e lavorazione degli stessi in leghe leggere. Più di cinquant’anni di esperienza a conduzione famigliare, che hanno portato a perfezionare le idee e a soddisfare un’ampia clientela di industrie operanti principalmente nelle regioni dell’Italia nord-occidentale ed ora anche all’estero.

Nel corso della visita ci è stato spiegato in modo chiaro il funzionamento del processo di trasformazione della plastica: tutto comincia da piccoli pezzetti di materiale che vengono sciolti e modellati tramite gli stampi, un lavoro solo apparentemente semplice, ma che richiede invece grande precisione. Agli inizi dell’attività, la ditta Lerici produceva principalmente sedie di plastica ed era poco conosciuta; col passare degli anni, e con tenacia tutta italiana, l’azienda ha aggiunto molti altri articoli alla sua gamma produttiva, fino a realizzare anche le prime taniche da 2–5 litri nella zona di Alessandria.

Tra le cose che ci hanno colpiti l’organizzazione e la tecnologia dei macchinari, la velocità e l’attenta manutenzione dei quali permette ad un singolo operatore di “sfornare” fino a 5000 pezzi in mezza giornata di lavoro. Prima di realizzare un oggetto, i dipendenti preparano un disegno al computer che viene successivamente programmato ed “inviato” alle macchine, che provvedono a modellare il materiale nella forma desiderata. Abbiamo osservato con curiosità gli stampi, i programmi e i pezzi in lavorazione ed i responsabili, che ci hanno accolti con grande cordialità e pazienza, ci hanno spiegato come si controllano e si migliorano i prodotti in ogni fase, perché, si sa, la precisione e l’attenzione sono alla base della qualità. La visita ci ha pienamente soddisfatti e ci ha permesso di vedere dal vivo un’azienda in attività, come si passi dall’idea al prodotto finale e di quanto lavoro necessiti ogni singolo oggetto, anche quello più semplice e di uso quotidiano; inoltre è stata anche un’esperienza divertente da vivere insieme alla classe che ci ha fatto capire meglio il mondo del lavoro e dell’organizzazione aziendale.

Ilaria COLONNA e Federico SERAFINO 4^AR Amministrazione, Finanza e Marketing