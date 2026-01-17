Fahrenheit 451 non si ferma. Il ciclo di incontri dedicato alla storia e alla riflessione critica, che vede come protagonista il professor Trucchi, è giunto con successo a metà del suo percorso, confermandosi un appuntamento imperdibile per la cittadinanza di San Bartolomeo al Mare. Le lezioni, animate da dibattiti sempre molto partecipati e stimolanti, proseguiranno nelle prossime settimane con un calendario fitto di approfondimenti, ospitati come di consueto nella Saletta al pianterreno del Centro Sociale Incontro (Giardini Primo Maggio, 7).

Il lunedì rimane il giorno dedicato all’approfondimento storico con il Professor Trucchi, ma la chiusura del ciclo vedrà un importante evento speciale: Lunedì 19 e lunedì 26 gennaio sono in programma due pomeriggi di lezione e confronto per sviscerare i temi centrali del programma. Il 26, oltre alla lezione, è prevista una riflessione dedicata al Giorno della Memoria (27 gennaio) attraverso la lettura di alcuni brani , tra i più significativi, dedicati all’ olocausto. Leggerà Ermanno Vanoli, attore e regista della Compagnia Amici del Teatro di San Bartolomeo al Mare e direttore artistico del gruppo di teatro amatoriale del Centro del martedì pomeriggio.

Mercoledì 4 febbraio è previsto il gran finale dedicato alla voce delle donne nella storia. Saranno presenti Badano e Cassini, autrici del volume “Protagoniste” (edito per Isrecim), per un incontro che promette di gettare nuova luce sul ruolo femminile nel secolo scorso. “Per chi avesse perso le prime lezioni o per chi desidera ripassare i concetti chiave, c’è una novità importante: sono state realizzate delle dispense cartacee che raccolgono i contenuti della prima parte del corso. Il materiale sarà disponibile per il ritiro presso la Biblioteca Civica”, fanno sapere gli organizzatori. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare, è organizzata con passione dal Centro Incontro. L’ingresso è, come sempre, libero e aperto a tutti coloro che hanno fame di conoscenza e voglia di discutere. Per qualsiasi informazione aggiuntiva, è possibile rivolgersi alla Biblioteca Civica chiamando il numero 0183 404449.

