In via Cesare Battisti a Diano Marina, la via che dalle 4 strade porta in centro, da qualche tempo é in funzione un senso unico alternato regolarizzato da semaforo che purtroppo rimarrà in vigore fino a metà aprile. Ecco di seguito la delibera del Comune:
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI DIANO MARINA
- VISTA la richiesta Prot. n. 0248 del 07/01/2026 inoltrata dalla ditta Edil Group Costruzioni srl
con sede in Imperia via Don Abbo n. 12 atta ad ottenere l’istituzione di un senso unico alternato,
gestito con impianto semaforico e a seconda delle operazioni da movieri, in via Cesare Battisti
presso il civico n. 17 al fine di consentire una Occupazione del suolo pubblico sino alla data del
14/04/2026;
- CONSIDERATO che, per l’esecuzione in sicurezza di tali lavori, si rende necessario apportare
le seguenti modifiche temporanee alla normale viabilità in tale zona;
- VISTA la Concessione Occupazione Suolo Pubblico n. 117/EP/2025 ( pratica n. 126/EP/2025)
rilasciata dal Responsabile del Settore 7° in data 09/12/2025;
- VISTO il Codice della strada D.Lvo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. e il relativo Regolamento di
esecuzione
ORDINA
Le seguenti modifiche temporanee alla viabilità cittadina in via Cesare Battisti n. 17 a partire dalle
ore 7,00 del 9 Gennaio 2026 e sino alle ore 18,00 del 14 Aprile 2026:
- ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO AL TRANSITO VEICOLARE
REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBIL