Nella mattinata odierna la pattuglia di Pronto Intervento della Polizia Municipale di Novi Ligure interveniva su in sinistro stradale avvenuto lungo la Via Verne tra un veicolo pesante ed un pedone. Giunta in loco, presenti il 118 e i Vigili del Fuoco, si poteva accertare che, purtroppo, tale incidente aveva avuto esiti mortali.

Insieme agli altri colleghi della Polizia Locale si provvedeva ad effettuare i rilievi, a dare notizia ai famigliari di quanto accaduto ed a informare il Magistrato di turno.

Veniva quindi autorizzata la rimozione della salma che giaceva ancora in loco. La persona investita, di circa 70 anni, era una signora abitante nelle vicinanze che circolava a piedi.

Sono ancora in corso gli accertamenti per definire l’esatta dinamica dell’accaduto e sono stati sentiti alcuni testimoni.