La sezione di Imperia dell’Associazione AISM, celebra il successo del suo Pranzo di Natale tenutosi il 14 dicembre 2025, un momento prezioso di aggregazione, condivisione e solidarietà, che è stato anche occasione di raccolta fondi a sostegno delle nostre attività.

Desideriamo ringraziare di cuore la proprietaria Antonella ed il suo staff del ristorante La Lanterna – Riva Ligure che ci hanno accolti con grande professionalità, disponibilità e autentico amore. Grazie a loro abbiamo trascorso una giornata davvero piacevole, accompagnata da cibo squisito e da un’atmosfera calorosa che ha fatto sentire tutti a casa.

Al termine del pranzo si è svolta la presentazione delle fotografie partecipanti al Terzo Concorso Fotografico AISM Imperia, seguita dalla premiazione delle foto vincitrici: un momento intenso e coinvolgente, ricco di emozioni e creatività. Un grazie speciale va alle persone con SM, che ci hanno donato la cosa più preziosa: la loro presenza.

Grazie a chi ha voluto sostenere l’associazione con una donazione partecipando al pranzo. Infine, un grande ringraziamento a tutti gli autori del Concorso Fotografico AISM Imperia, per la sensibilità e l’impegno dimostrati.

Un infinito grazie al Presidente dell’associazione culturale “Digital Art Foto” di Taggia, Direttore artistico dell’UIF, Maestro della fotografia artistica e artista fotografo italiano, Marco Zurla, che ha giocato un ruolo chiave nel sostenere la causa, mettendo in risalto l’arte della fotografia come strumento di consapevolezza nella lotta contro la Sclerosi Multipla. Il concorso fotografico a premi è stato un trionfo, coinvolgendo numerosi talenti e alimentando la passione per la causa. Insieme, ancora una volta, abbiamo dimostrato che la solidarietà crea comunità.

Per ulteriori informazioni o per sostenerci, contattare AISM Imperia presso Via Don Abbo, 19 Imperia, tel. 3401452561, sito web: www.aism.it/imperia, email: aismimperia@aism.it