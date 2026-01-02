Nei giorni scorsi il personale della Squadra Volanti ha arrestato il presunto autore di vari atti incendiari consumati nell’area cittadina delle vie Nazario Sauro e Silvio Pellico, ai danni di cassonetti della spazzatura e di un autocarro parcheggiato in strada.

L’uomo si era reso responsabile di un primo incendio, in via Silvio Pellico, ai danni di un cassonetto della spazzatura, prontamente spento dai vigili del fuoco. Intuita la natura dolosa delle fiamme, il personale delle volanti restava in zona per prevenire ulteriori atti di vandalismo e notava delle fiamme provenire da un cassonetto adiacente a quello prima colpito. Dopo aver messo in sicurezza la zona e i passanti, grazie alla descrizione di un testimone, gli operatori riuscivano a individuare l’autore del gesto che aveva appena appiccato, nella vicina via Nazario Sauro un incendio alla griglia anteriore di un autocarro utilizzando un oggetto infiammabile. L’uomo è stato intercettato poco dopo dalla volante, ancora in possesso di un accendino rovente con tracce di plastica fusa sugli indumenti. L’arresto dell’uomo è stato convalidato ed è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Il pronto intervento della Squadra Volante ha evitato la reiterazione di ulteriori atti incendiari garantendo l’incolumità dei cittadini e l’integrità dei beni destinati a uso comune.

Il presente comunicato viene diffuso alla luce del pubblico interesse alla conoscenza delle attività svolte per esigenze di sicurezza pubblica da questo ufficio. Si rammenta la presunzione di innocenza e che la responsabilità penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata in giudicato.