A quattro giorni di distanza dall’uomo arrestato dai carabinieri che girovagava a Sale con una bottiglia rotta minacciando i passanti di cui abbiamo parlato in QUESTO ARTICOLO un altro episodio si é verificato, stavolta a Tortona ed é venuto alal luce grazie ai controlli intensificati da parte dei Carabinieri del locale Comando Compagnia su tutto il tortonese, in vista delle imminenti festività natalizie. L’intervento risale a sabato sera ed ha visto un giovane, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso aggirarsi ubriaco e armato di katana per le vie de centro. Le Gazzelle, allertate dalla Centrale Operativa della locale Compagnia Carabinieri, lo hanno prontamente rintracciato e disarmato, sequestrando l’arma bianca e riportando pace e sicurezza in città.

E’ solo il fatto più eclatante emerso dai controlli nel centro storico e nei luoghi di aggregazione, i più attenzionati, con particolare impegno nel fine settimana. Implementati i servizi di vigilanza lungo le vie della movida tortonese, soprattutto nelle fasce serali e notturne, con un centinaio di persone controllate.

Oltre ai fini preventivi, i servizi hanno compiti di contenimento del degrado urbano e di contrasto ai reati che influiscono sensibilmente sulla percezione dell’ordine e della sicurezza.

I Carabinieri hanno eseguito due sequestri di droga, in particolare eroina e cocaina, e di quattro armi improprie, oltre ad avere segnalato due persone per violazioni alle leggi sull’immigrazione e contravvenzionato due conducenti per infrazioni al Codice della Strada.