San Bartolomeo al Mare: il Centro Sociale Incontro Aps e LIBERA Imperia, con il patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare, sono lieti di annunciare l’inizio di un nuovo ciclo di incontri pubblici dedicati a temi di alto interesse sociale e civico: “Cittadinanza e Legalità”.

Il primo attesissimo appuntamento si terrà martedì 16 dicembre 2025, dalle ore 21:00, nella Sala Grande del Centro Incontro, in Giardini 1° Maggio 7, a San Bartolomeo al Mare.

👨‍⚖️ Le mafie nel Ponente Ligure: focus sul processo “La Svolta”

Ospite d’onore della serata sarà il Dott. Alberto Lari, Procuratore Capo della Repubblica di Imperia.

Il Dott. Lari, con una significativa esperienza nella lotta alla criminalità organizzata, maturata anche come sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, interverrà sul tema cruciale: “Dall’inizio del processo La Svolta ad oggi; le mafie nel Ponente Ligure, continuità e cambiamenti”.

L’incontro offrirà un’analisi approfondita sull’evoluzione delle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella provincia di Imperia e nel Ponente Ligure, partendo dalla storica inchiesta “La Svolta” che per prima ha svelato l’organizzazione e le attività criminali nel tessuto economico e sociale del territorio.