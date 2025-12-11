È stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Tortona il 35enne che, a seguito di intervento della pattuglia della locale Stazione di Sale e della Gazzella del NORM, ha aggredito gli operatori. L’uomo si stava aggirando per le vie di Sale brandendo una bottiglia di vetro rotta, con fare minaccioso e spaventando i passanti. Il tempestivo intervenuto dei Carabinieri ha permesso di rintracciarlo e di fermarlo, dopo il tentativo dell’uomo di aggredirli.

Per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per la violenta opposizione all’identificazione, il 35enne è stato arrestato e dovrà rispondere di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.