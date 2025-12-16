Domenica 14 dicembre 2025 è andato in scena lo spettacolo teatrale “La nostra Odissea” presso la sala polifunzionale dell’ex Caserma Passalacqua. Alla rappresentazione hanno partecipato non solo gli attori, ma anche le ballerine, il coro e, seppur non in prima persona, le scenografie, che hanno contribuito in modo fondamentale alla riuscita dell’evento.

Lo spettacolo è stato il culmine dei corsi pomeridiani svolti nel precedente anno scolastico, resi possibili grazie ai fondi ricevuti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che hanno finanziato i seguenti laboratori:

“Emozioni in Movimento”, corso di danza guidato dalle professoresse Barbara Rivabella e Francesca Caenazzo

“Armonie in Coro”, attività canora diretta dal professor Gian Maria Franzin, con il contributo di alcuni ragazzi della classe 1^A;

“Scenografie in Scena: un viaggio nel mondo del teatro”, laboratorio curato dai professori Carlo Carossio e Chiara Lovazzano;

“Il Teatro per Crescere: un percorso di apprendimento e socializzazione”, condotto dai professori Gianluca Minetto e Silvia Fazzalari.

La serata si è svolta senza intoppi e ha registrato una grande partecipazione di pubblico, composto dalle famiglie, dagli insegnanti e dalla dirigente scolastica Rita Piazza. Fondamentale è stato anche il supporto del Comune di Tortona, che ha gentilmente concesso l’uso della sala polifunzionale e fornito le maschere che hanno aiutato a gestire l’afflusso degli spettatori.

Lo spettacolo si è concluso alle 22:30, lasciando pienamente soddisfatti sia i partecipanti sia il pubblico presente.

Un grazie speciale a tutti i professori che hanno reso possibile questa bellissima esperienza!

Pietro Marchese classe 3^A

Leonardo Muzzin classe 2^A