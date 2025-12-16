Alessandria, 16 dicembre 2025 – Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, anche quest’anno gli ospiti delle case di riposo dei centri zona della provincia potranno assistere allo spettacolo “Buon Natale, canzoni e storie natalizie” realizzato dall’associazione “Parole e musica” con l’attore alessandrino Massimo Bagliani, accompagnato al pianoforte dal maestro Mattia Niniano.

Si tratta di una rappresentazione natalizia in cui i due protagonisti si esibiranno in canzoni del repertorio italiano quali “Voglio vivere così”, “Volare”, “Mille lire al mese”, “Guarda che luna”, “Bellezze in bicicletta”, particolarmente gradite a un pubblico più maturo, reciteranno poesie e filastrocche, racconteranno storie divertenti in cui è protagonista il Natale.

Abbiamo deciso di ripetere questa iniziativa – affermail presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – alla luce del gradimento riscontrato lo scorso dagli ospiti e dal personale delle case di riposo della provincia di Alessandria. È un progetto di grande valore sociale che si propone di portare qualche ora di allegria e spensieratezza tra le persone anziane che non hanno la possibilità di godere dell’atmosfera natalizia che, in questi giorni, si vive nelle vie delle città. Anche questi spettacoli fanno parte del calendario di “Natale in Fondazione” pensato per ravvivare la città, coinvolgere cittadini e turisti, senza che nessuno si senta escluso dal calore delle feste.

Le rappresentazioni sono in programma

– Mercoledì 17 dicembre ore 15,30 a VALENZA presso la casa riposo “L’Uspidalì”

– Giovedì 18 dicembre ore 16 a TORTONA presso il “Centro Mater Dei”

– Venerdì 19 dicembre ore 15,30 a TICINETO presso il soggiorno “Ribero Luino”

– Sabato 20 dicembre ore 15,30 ad ALESSANDRIA presso l’Istituto Michel

– Lunedì 22 dicembre ore 15,30 ad ACQUI TERME presso la residenza “Il Platano”

Gli spettacoli sono gratuiti e aperti anche ai famigliari degli ospiti.