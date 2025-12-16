Gremiasco – In occasione della “Festa dell’anziano” promossa dal Comune, la chiesa della Natività di Maria Vergine ha ospitato i Carabinieri, nella persona del Comandante della Stazione di San Sebastiano Curone, Maresciallo Ordinario Lorenzo La Manna, per un incontro informativo sulle truffe in danno delle fasce deboli.
Nel corso dell’evento, sono stati forniti consigli pratici su come difendersi da eventuali tentativi di raggiro, ribadendo l’importanza della tempestiva segnalazione al 112.
L’incontro si inserisce nell’ambito della costante campagna divulgativa che i Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria conducono incessantemente in tutti i comuni della provincia, con l’obiettivo di fornire informazioni sul fenomeno e di creare un efficace dispositivo di prevenzione, che passa dalla consapevolezza delle potenziali vittime sul tema e dalla rete di intervento da attivarsi in caso di necessità.