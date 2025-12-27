Intervento dei Carabinieri di Mornese, nell’acquese, per uno scontro tra uno scooter e un’autovettura sulla S.P. 155, già teatro di diversi incidenti a causa della forte velocità e delle condotte di guida non conformi alle prescrizioni.

Lo scooter, condotto da un ventenne, ha perso il controllo e ha concluso la sua corsa contro l’autovettura di una turista ligure, rimasta illesa nel sinistro, mentre per il motocilista si è reso necessario il ricovero in Pronto Soccorso a Novi Ligure.

I contestuali accertamenti sanitari in ordine all’eventuale uso di alcool o droga hanno evidenziato che il ventenne stava guidando sotto effetto di stupefacenti, motivo per cui è stato sanzionato dai Carabinieri.