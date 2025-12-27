Con l’approssimarsi dei festeggiamenti per il nuovo anno, il Comando di Polizia Locale di Diano Marina ha avviato un’operazione di vigilanza straordinaria focalizzata sulla vendita e l’utilizzo di articoli pirotecnici. Questa iniziativa, coordinata nell’ambito di un più vasto piano di sicurezza urbana, mira a prevenire incidenti e a garantire che il commercio di petardi e fuochi d’artificio avvenga nel rigoroso rispetto delle normative nazionali ed europee. L’obiettivo primario resta la tutela dell’incolumità pubblica, con un’attenzione particolare rivolta ai minori e ai soggetti più fragili.

Gli agenti della Polizia Locale sono attualmente impegnati in controlli a tappeto presso gli esercizi commerciali del territorio dianese. Le verifiche non si limitano alla mera presenza dei prodotti sugli scaffali, ma entrano nel merito della regolarità tecnica e amministrativa. L’attività di controllo si concentra su diversi aspetti cruciali: conformità tecnica e sicurezza del prodotto. Un punto fermo dell’operazione è il contrasto alla vendita illegale ai minori, impedendo l’accesso a prodotti pericolosi a soggetti non autorizzati. Infine, si vigila sui canali di vendita per contrastare il commercio abusivo e ambulante non autorizzato.

L’azione del Comando non ha una natura esclusivamente repressiva, ma si fonda su una solida base preventiva. L’esperienza degli anni passati insegna che la maggior parte degli infortuni di Capodanno è riconducibile all’uso di prodotti non certificati o a comportamenti imprudenti. “La nostra priorità è far sì che la festa resti tale e non si trasformi in tragedia – spiegano dal Comando. Controllare la provenienza e la tipologia dei petardi significa ridurre drasticamente il rischio di incidenti, ferite gravi o incendi, che troppo spesso segnano le cronache di inizio anno”.

Per favorire una partecipazione consapevole, la Polizia Locale ha diffuso un vademecum essenziale per i cittadini che intendono acquistare articoli pirotecnici. È fondamentale verificare sempre l’etichetta, che deve riportare il marchio CE, indicare chiaramente la categoria di appartenenza del prodotto, a seconda della quale varia l’età minima e i requisiti richiesti per l’acquisto. Si raccomanda vivamente di rivolgersi esclusivamente a rivenditori autorizzati, evitando categoricamente venditori improvvisati o prodotti artigianali privi di tracciabilità, che rappresentano il pericolo maggiore per l’utilizzatore e per chi gli sta intorno.

“L’impegno della Polizia Locale di Diano Marina rappresenta un presidio fondamentale per la legalità e la sicurezza” ha commentato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “La collaborazione tra istituzioni e cittadinanza resta l’arma più efficace per garantire che il passaggio al nuovo anno avvenga in un clima di gioia e rispetto reciproco, senza dimenticare i nostri amici animali, nei confronti dei quali come sempre invitiamo a uno speciale riguardo”.