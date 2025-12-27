Nel 2026 il Comune di Imperia sarà presente alle fiere internazionali del turismo Vakantiebeurs di Utrecht dall’8 all’11 gennaio e ITB di Berlino dal 3 al 5 marzo, due appuntamenti strategici e fortemente voluti dal Sindaco Claudio Scajola per la promozione della destinazione sui mercati esteri soprattutto per il mercato Outdoor . “Il Sindaco ritiene che a partecipazione a questi due appuntamenti rientri in un più ampio percorso di valorizzazione e posizionamento di Imperia nei contesti turistici europei a maggiore potenziale. Entrambe le fiere sono dedicate a viaggiatori provenienti dal centro e nord Europa, mercati storicamente interessati alle destinazioni outdoor, balneari e lifestyle del Mediterraneo”. “Il con tour operator, buyer internazionali, agenzie di viaggio, DMC e media di settore è assolutamente fondamentale per Imperia – dice l’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio – avremo l’opportunità di rafforzare il nostro posizionamento istituzionale e avviare relazioni professionali finalizzate allo sviluppo di future collaborazioni commerciali e progettuali nonché presentare alle due piu importanti fiere di cicloturismo la nostra nuova pista ”. L’attività di promo-commercializzazione sarà curata in modo coordinato dal Comune di Imperia con la DMO Riviera dei Fiori e la collaborazione continua delle associazioni di categoria del turismo.

Considerando l’ottimo risultato del +10% di presenze del 2025 ,il rafforzamento sull’esperienziale , Outdoor e mercato estero risulterà strategico.