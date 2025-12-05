Oggi pomeriggio, presso la Sala della Biblioteca civica di Tortona, alle ore 17.30, verrà presentato il nuovo libro di Roberto Carlo Delconte (scrittore castelnovese i cui libri sono ormai presenti in moltissime biblioteche nazionali).

Originale la formula scelta: l’autore verrà intervistato da due studentesse liceali (Carlotta Bottiroli e Lidia Notaro) e dalla studentessa universitaria Giulia Torti; mentre modererà l’incontro l’Assessore Anna Sgheiz. La scelta di questa modalità non è casuale, in quanto il libro di Delconte (a cominciare dal suggestivo titolo, che poi viene spiegato nel testo) è dedicato ai giovani, o meglio al dovere che gli adulti hanno nei loro confronti. In realtà la riflessione di Delconte è appassionata e razionale, e rifugge da tentazioni paternalistiche o retoriche.

Bisogna stare con i giovani e crescere con loro: infatti ecco Delconte affiancato da tre brave giovani coprotagoniste con lui in questa nuova avventura editoriale.

