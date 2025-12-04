In galleria tante idee originali, convenienti, artigianali e uniche per un regalo di Natale “Speciale”

Questa settimana e fino al 10 dicembre ci sono delle new entry tra gli espositori: gli appassionati di Harry Potter troveranno tutto il merchandising dedicato, così pure chi ama le cose fatte a mano troverà stand con creazioni realizzate ad uncinetto e col cuoio.

Spazio sempre alle fattorie della zona a chilometro zero con i loro prodotti della terra, in particolare lo zafferano e poi ancora vendita di dischi in vinile per i collezionisti e gli appassionati di musica e creazione di oggetti in 3d unici e personalizzati.