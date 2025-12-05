Dai risultati elaborati dall’assessorato al Turismo per Natale e Capodanno, in Liguria nella notte tra il 24 e il 25 dicembre si registra una percentuale dell’85% di occupazione delle camere delle strutture ricettive che sale al 93% nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio.

“Un dato che conferma come la Liguria sia una meta molto ricercata anche al di fuori della consueta stagione estiva: il 93% per Capodanno e l’85% per Natale sono percentuali molto alte che sono destinate a crescere con le prenotazioni last minute dei giorni successivi”, afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

Nel dettaglio, dei Comuni presi a campione spicca il 100% di Borghetto Santo Spirito a Capodanno e il 98% di Borgio Verezzi registrato in entrambi i periodi mentre, per quel che riguarda i comuni capoluoghi di Provincia, Genova ha il 73% a Natale e l’88% a Capodanno, Imperia il 90% a Natale e il 96% a Capodanno, Savona il 73% a Natale e il 76% a Capodanno, La Spezia il 75% a Natale e l’83% a Capodanno.

Tra le altre località analizzate, alle Cinque Terre si registra il 90% a Natale e il 93% a Capodanno, a Rapallo l’88% a Natale e il 93% a Capodanno, a Santa Margherita l’87% a Natale e il 90% a Capodanno, a Sanremo l’82% a Natale e il 95% a Capodanno ed ad Alassio l’84% a Natale e il 96% a Capodanno.

“Soprattutto per Capodanno siamo sopra la media dell’anno scorso e ciò è un buon segno perché significa che la Liguria tira sia sul mercato nazionale, visto che il turista italiano sceglie la nostra regione indipendentemente dalla situazione della neve nelle località sciistiche di montagna, sia sul mercato internazionale: nelle strutture medioalte, ad esempio, circa il 60% degli ospiti sono stranieri”, commenta il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin.