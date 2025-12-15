Domenica 14 dicembre 2025 il cortile del Centro Mater Dei dell’Opera Don Orione di Tortona si è trasformato in un vero e proprio Villaggio di Natale, regalando una giornata di festa, condivisione e sorrisi a grandi e piccoli. L’evento, organizzato secondo il ricco programma, ha visto una partecipazione numerosa e calorosa, soprattutto da parte dei bambini, presenti per tutta la giornata. Fin dalla mattinata il Villaggio ha accolto famiglie e visitatori con tante attività dedicate ai più piccoli: giochi e animazione con gli elfi, a cura dell’Associazione Un mondo di Avventure, il giro in sella con gli asinelli grazie al Bioparco Cinofilo e gli stand gastronomici che hanno accompagnato la giornata con sapori e profumi della tradizione. La giornata si è aperta con un momento particolarmente significativo: la Benedizione dei Bambinelli del mattino, celebrata dopo la messa da parte del parroco don Luigino Brolese, che ha visto una grande partecipazione di fedeli e famiglie. Alla cerimonia erano presenti anche il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni che sempre dimostrano. Molto apprezzati anche gli spettacoli dei burattini, proposti in tarda mattinata e nel pomeriggio, capaci di coinvolgere e divertire i bambini. Nel corso della giornata il Villaggio è rimasto animato e partecipato, con una presenza particolarmente significativa nel pomeriggio, quando l’arrivo di Babbo Natale ha acceso l’entusiasmo dei più piccoli, tra sorrisi ed emozione. La riuscita di questa splendida giornata è stata possibile grazie alla collaborazione e all’impegno di tante realtà e volontari. Un sentito ringraziamento va agli Alpini della sezione di Tortona, ai Vigili del Fuoco della città, alla Protezione Civile comunale e della Bassa Valle Scrivia, alle associazioni di volontariato, al Comune di Tortona per il patrocinio e al prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, oltre a tutti coloro che, con dedizione e spirito di servizio, hanno contribuito all’organizzazione, alla sicurezza e alla buona riuscita dell’evento, rendendo “Il Villaggio di Natale” un appuntamento prezioso per tutta la comunità tortonese.

