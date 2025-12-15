La sfida è stata impegnativa: ideare un progetto di impresa nel settore agroalimentare lavorando in squadra. È ciò che sono stati chiamati a fare, questa mattina, studentesse e studenti del Polo Tecnologico imperiese e dell’Istituto superiore G. Ruffini, una settantina in tutto.

“Innovation Camp. Orientarsi al futuro” è il titolo dell’iniziativa formativa che hanno svolto: promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito delle attività di raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro, ha visto oggi, nell’aula magna del Ruffini, la sua tappa conclusiva. Gli studenti, infatti, sono stati coinvolti in un breve percorso di preparazione che ha visto per protagonisti i docenti dell’ITS Academy di Imperia: si sono recati nelle scuole aderenti all’iniziativa per fornire ai ragazzi informazioni utili ad affrontare con maggior consapevolezza l’evento finale svoltosi oggi con il supporto degli esperti di JA Italia, associazione internazionale impegnata in materia di educazione all’imprenditorialità.

“Si tratta – commenta Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – di attività che l’ente camerale organizza a livello provinciale in quanto crediamo fortemente che si debba rafforzare nei giovani il senso dell’impresa e del lavoro in proprio. Questa giornata – aggiunge – è stata per loro l’occasione per misurarsi con i propri talenti e la propria creatività nel settore di riferimento dei loro studi, ma anche per conoscere un’importante realtà formativa locale, quale quella dell’ITS Academy, l’Accademia Ligure Agroalimentare. È, infatti, di fondamentale importanza che i nostri giovani abbiano occasioni come queste per conoscere ed approfondire i settori economici che caratterizzano il nostro territorio”.

“Innovation Camp. Orientarsi al futuro” rientra tra le numerose azioni messe in campo nel corso dell’anno dal servizio “Informazione economica e orientamento al lavoro” della Camera di Commercio Riviere di Liguria per studentesse e studenti delle scuole superiori. Obiettivo: diffondere la cultura d’impresa e mettere i ragazzi il prima possibile a contatto con la realtà del lavoro.

Per informazioni: orientamento.lavoro@rivlig.camcom.it