Di concerto con l’Amministrazione Comunale, la Croce Verde di Alessandria provvederà all’installazione progressiva di defibrillatori semiautomatici (DAE) sul territorio comunale e nei sobborghi, nell’ambito del progetto “Alessandria Cardio Protetta”, in memoria del volontario Gianfranco Demichelis scomparso prematuramente lo scorso agosto.

La rete cittadina di presìdi salvavita in alcuni luoghi strategici del territorio quali scuole, centri sportivi, luoghi di aggregazione, uffici pubblici è mirata ad accrescere il livello di sicurezza sanitaria della comunità e promuovere la cultura della prevenzione. Tre dei quattro defibrillatori iniziali saranno posizionati in luoghi legati al vissuto di Gianfranco Demichelis – il cui impegno professionale e umano viene ricordato con questo un intervento di alto valore pubblico – ovvero il Liceo Classico “Umberto Eco”, il Comando della Polizia Locale e Palazzo Cuttica. Il quarto dispositivo sarà installato presso il Centro Sportivo Comunale di Castelceriolo, grazie al contributo dell’Associazione “Agrialbero”, che sosterrà l’iniziativa attraverso gli eventi organizzati nella giornata di sabato 13 dicembre presso la macelleria “4 Cascine”.

Il progetto prevede una crescita costante: ogni mese di maggio, in occasione del compleanno di Gianfranco, sarà aggiunto un nuovo defibrillatore in una zona individuata con il supporto della Struttura Complessa 118, privilegiando le aree maggiormente carenti di presìdi salvavita. La Croce Verde si farà carico sia della manutenzione dei defibrillatori, sia dell’organizzazione dei corsi di formazione abilitanti al loro utilizzo.

I Coordinatori infermieristici della Struttura Complessa Emergenza Sanitaria Territoriale 118, presso cui i DAE saranno registrati, sottolineano il ruolo fondamentale rappresentato dalla diffusione capillare di questi dispositivi, strumento essenziale per intervenire in modo tempestivo in caso di arresto cardiaco improvviso, quando la rapidità e facilità d’uso dei defibrillatori costituiscono fattori decisivi nell’aumento delle probabilità di sopravvivenza.