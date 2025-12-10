La Fondazione Teatro Marenco è lieta di annunciare che quest’anno la fotografa Annalisa Flori porterà negli spazi del ridotto la seconda parte della mostra Just fine, un progetto dedicato al ritratto che ha già riscosso grande interesse nel pubblico l’anno scorso.

L’inaugurazione è in programma sabato 13 dicembre alle ore 18:00, nel foyer superiore del Teatro Marenco, dove saranno esposti i nuovi scatti che arricchiscono e proseguono il percorso iniziato con la prima edizione dell’esposizione.

L’iniziativa si inserisce nel programma degli eventi natalizi promossi dal Comune nel centro storico, riproponendo un appuntamento ormai atteso e apprezzato dal pubblico.

In questa occasione e nei giorni successivi tornerà lo spazio dedicato al progetto Ritratti d’amore che darà la possibilità di vivere l’esperienza di un set fotografico e di essere protagonisti di un ritratto di alto valore.

All’interno di un set fotografico site-specific Annalisa Flori, firma della fotografia italiana, dietro l’obiettivo coglie i protagonisti in un momento unico e indimenticabile. In quest’occasione il fotografo fissa l’obiettivo sul volto delle persone comuni anziché sulle grandi star che solitamente fotografa per i magazine italiani e internazionali.

Chiunque voglia farsi realizzare un ritratto può accedere a quest’esperienza. Basta prenotarsi tramite una mail a ritrattidamore@yahoo.com o sul profilo instagram di ritrattidamore e, nei giorni e nell’orario indicati, può recarsi sul set per farsi fotografare.

Nell’arco temporale di circa mezz’ora le star siete voi, protagonisti insieme al fotografo dell’esperienza dello shooting fotografico. Al termine degli scatti, si sceglie insieme al fotografo il ritratto preferito che viene finalizzato e mandato immediatamente in stampa. Lo scatto viene proposto nel classico bianco e nero che esalta la fotografia d’autore. Quando la stampa è pronta, dopo pochi minuti, viene firmata dall’autore e montata in una preziosa cornice di legno nero. Ritratti d’amore ha questo nome perché l’esperienza di stare davanti all’obiettivo fotografico porta con sé dei sentimenti. Ci si può far ritrarre coi propri figli, con la propria compagna/o, con i nonni e i nipotini, con l’amato cane o altro animale domestico, con le amiche per un fissare nel tempo un momento indimenticabile…oppure, perché no, da soli davanti all’obiettivo per vedere quella parte di sé che solo un grande fotografo riesce a immortalare.

La stampa dei ritratti e le cornici sono disponibili in diversi formati. Tutti i costi sono indicati sul profilo instagram@ritrattidamore.

Una parte dei ricavati saranno devoluti a sostegno delle attività culturali del teatro.

JUST FINE è una selezione di immagini nate dalla relazione forte e sincera con il soggetto che rappresenta la particolare cifra stilistica di Annalisa Flori.

Si tratta di uno sguardo educato, discreto ma profondo, intimo nel suo essere vero e non strutturato, su personaggi noti, accolti nella loro autenticità nell’obiettivo di Annalisa Flori.

La macchina fotografica ne coglie l’anima nascosta, astenendosi dall’inquinare le immagini con sentimenti che non siano quelli dei soggetti stessi.

E’ una visione in cui l’educazione e il rispetto del prossimo rappresentano una vera rivoluzione, lontana dall’aggressiva superficialità dei nostri tempi.

Le foto regalano a chi li guarda un viaggio nel mondo dello star system attraverso una sensibile carica emotiva che scaturisce da sguardi, pose ed espressioni in grado di arrivare senza mediazioni al cuore di chi osserva. I soggetti fotografati appaiono per quello che sono, lontano dal frastuono della celebrità e delle passerelle, svelando sé stessi nell’istante in cui li si guarda.

Luciana Ziggiotto

ANNALISA FLORI Nasce a Novi Ligure il 6 Agosto 1987. Durante gli anni dell’Università si trasferisce a Pavia per studiare Comunicazione e, durante gli studi, collabora come assistente in uno studio fotografico. Presto inizia a lavorare con artisti provenienti da tutto il mondo coprendo eventi internazionali come il Festival del Cinema di Venezia, Cannes e Abu Dhabi, oltre a lavorare con marchi di moda internazionali. Nel 2012 vince il premio per il “Miglior Reportage” durante il Festival del Cinema di Venezia. Nel 2014 al Festival del Cinema di Abu Dhabi produce in collaborazione con ADFF (Abu Dhabi Film Festival) una mostra fotografica dal titolo “The One Off Shot Series”. Gli oltre 100 ritratti scattati tra attori, registri e giuria presenti in concorso vengono esposti presso l’Emirates Palace per tutta la durata del Festival. Negli anni a seguire gli impegni e i riconoscimenti continuano: nel 2015 una giuria rappresentata da Roxanne Lowit, le assegna il premio per il miglior ritratto eseguito durante la 72° Edizione del Festival del Cinema di Venezia, nel 2016, 2017 e 2018 vola a Los Angeles per seguire il Golden Globe Awards tramite la HFPA (Hollywood Foreign Press Ass.), con la quale collabora anche nel 2019 a Venezia per la promozione del film premio Oscar “Jocker”. Nel 2018 partecipa come esperta di fotografia al programma tv “Detto Fatto” in onda su Rai2 e organizza una mostra personale ” A casa nostra”, che termina con un’asta di beneficienza a favore di Aism -Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Madrina dell’evento è Filippa Lagerback e la vendita delle opere è Sold Out. Dal 2019 ad oggi firma alcune importanti campagne pubblicitarie (Transitions con Tesimonial Federica Pellegrini) e progetta e realizza la campagna multisoggetto “Nude Beauty” per Merz Aesthetics Italia. Partecipa come giudice alla “TrentaOre Photo Marathon” in collaborazione con Trenta Ore per La Vita e Aism che aggiungono una menzione di merito a suo nome tra le categorie premiate. Firma copertine e servizi di diversi periodici tra cui F, Vanity Fair, Tv Sorrisi e Canzoni. Nel corso del 2022 realizza alcuni servizi importanti in esclusiva, tra cui il dietro le quinte del programma XFactor Italia per il giudice Ambra Angiolini. Nel 2023 presenta la mostra fotografica “Just Fine”, un progetto che raccoglie una selezione di immagini nate da relazioni autentiche e sincere con i soggetti ritratti — cifra stilistica che contraddistingue da sempre il lavoro di Annalisa Flori. Allestita in due tappe tra il Piacentino e Milano, la mostra propone uno sguardo educato, discreto ma profondo sul mondo dello star system, raccontato con una sensibilità capace di restituire verità e intimità. Le immagini ritraggono personaggi noti lontano dal frastuono della celebrità e delle passerelle, rivelandone l’autenticità e l’umanità attraverso una fotografia che si fa mezzo di rispetto e di ascolto visivo. All’interno della mostra trova spazio anche “Italian Friends”, una raccolta di ritratti dedicati ai protagonisti del cinema italiano. L’opera riunisce non solo le immagini, ma anche le dediche, i pensieri e i ricordi dei momenti condivisi insieme che gli artisti ritratti hanno voluto condividere con Annalisa, restituendo così un dialogo profondo e affettuoso tra fotografa e soggetti. Nel 2024 partecipa al progetto di sensibilizzazione “SpecchIO”, promosso da Merz Aesthetics Italia con il supporto di associazioni come Arcigay, LILT, Telefono Rosa e AICS. L’iniziativa, che unisce testimonianze autentiche e percorsi di rinascita personale, racconta il valore terapeutico della medicina estetica come strumento di riconciliazione tra esteriorità ed interiorità. Attraverso i suoi ritratti Annalisa Flori contribuisce a dare voce ai protagonisti di quattro storie intense e reali, offrendo uno sguardo empatico e rispettoso su temi come la malattia, il bullismo e la ricerca della propria identità. Nel 2024 realizza in collaborazione con la Fondazione Teatro Marenco l’evento “Ritratti d’Amore”, un progetto che unisce arte e partecipazione. L’iniziativa si articola in due momenti: da un lato, una selezione di ritratti d’autore firmati da Annalisa Flori; dall’altro, una vera e propria live session fotografica aperta al pubblico, in cui chiunque può farsi ritrarre dall’artista. Parte del ricavato dell’evento viene devoluto alla Fondazione per il sostegno di progetti dedicati ai giovani, confermando il suo impegno nel coniugare la fotografia con valori di condivisione e crescita collettiva. Negli ultimi anni continua a collaborare con importanti realtà editoriali e brand internazionali, mantenendo come filo conduttore la ricerca dell’essenza nei suoi soggetti e un linguaggio visivo elegante e intimo. Nel 2025 espone a Ibiza in occasione della prima edizione del “Ray of Light Awards”, Festival Internazionale del Cinema di Ibiza, con il progetto fotografico “Hollywood Meets Ibiza”. La mostra è dedicata a dieci donne che, attraverso la loro arte e notorietà, hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio del benessere e della crescita dell’umanità. Il progetto nasce come una riflessione sul potere delle connessioni e degli incontri, temi centrali nella ricerca artistica di Annalisa Flori. Come lei stessa racconta, “la fotografia è un mezzo potente per esplorare noi stessi e il mondo attraverso la forza degli incontri, delle connessioni e degli scambi. Ogni ritratto è un’occasione di crescita personale e lascia qualcosa che continua a vivere dentro di noi”. Con “Hollywood Meets Ibiza”, Annalisa celebra non solo le protagoniste ritratte, ma anche i legami umani e affettivi che si intrecciano nel suo percorso artistico. Nell’ultimo anno, parallelamente all’attività svolta con grandi artisti e brand internazionali, Annalisa sceglie di dare spazio a progetti più intimi e affini ai propri valori, collaborando con personalità che condividono la sua visione autentica e profonda dell’arte. Tra questi, l’artista Linda Messerklinger, protagonista del film “La Grazia” di Paolo Sorrentino, in uscita al cinema nel gennaio 2026, e Giulio Feltri, giovane promessa del cinema italiano, protagonista del film “La Valle dei Sorrisi” del già noto regista Paolo Strippoli. Sempre 2025, in occasione della 25ª edizione del Festival Internazionale “A. F. Lavagnino” Musica e Cinema, riceve il premio “Lavagnino Cinema Photography 2025

Attraverso queste collaborazioni, Annalisa continua a esplorare il legame tra identità, espressione e verità interiore, mantenendo viva la ricerca di un linguaggio fotografico che racconti le persone nella loro essenza più sincera.

Mostra JUST FINE

Inaugurazione sabato 13 dicembre ore 18:00.

Dal 13 al 22 dicembre 2025.

Ingresso libero.

Orari

Dom. 14 Dalle 10 alle 12 / Lun. 15 Dalle 10 alle 12 Dalle 17 alle18:30 Mart. 16 Dalle 10 alle 12 Dalle 17 alle18:30 Mer. 17 Dalle 10 alle 12 Dalle 17 alle18:30 Giov. 18 Dalle 10 alle 12 Dalle 17 alle18:30 Ven. 19 Dalle 10 alle 12 / Sab. 20 Dalle 10 alle 12 Dalle 15 alle 17:30 Dom. 21 Dalle 10 alle 12 Dalle 17 alle 18:30 Lun. 22 Dalle 10 alle 12 Dalle 17 alle 18:30

Gli orari potrebbero subire variazioni a causa dello svolgersi degli spettacoli e delle prove, la mostra sarà visitabile anche durante le aperture serali prima e dopo gli spettacoli.

RITRATTI D’AMORE

Info costi sul profilo instagram@ritrattidamore

Prenotazioni: ritrattidamore@yahoo.com