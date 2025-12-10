Proseguono le iniziative organizzate dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Valenza nei mesi di novembre e di dicembre 2025 nell’ambito del programma “Valenza donna: percorsi di gentilezza, benessere e prevenzione attiva”, appuntamenti diffusi dedicati alla promozione della cultura del rispetto, della gentilezza, del benessere psicofisico e della prevenzione, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Commissione Ragionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra donna e uomo della Regione Piemonte (CRPO).

Domenica 14 dicembre torna al Centro Comunale di Cultura la “Giornata olistica in harmony” (Piazza XXXI Martiri 1) dalle ore 10.00 alle ore 18.30.

La giornata del 14 dicembre sarà dedicata al benessere della persona, alla mente, allo spirito, con conferenze, corsi, dimostrazioni e consulenze che offriranno ai partecipanti l’opportunità di approfondire tematiche legate alla salute e al benessere guidati da esperti del settore. Tra le discipline e le attività proposte: yoga, ayurveda, stretching dei meridiani, massaggio shiatsu, cura dei chakra.

La Piazzetta del Centro Comunale sarà animata da lezioni di yoga, meditazione e stretching dei meridiani, e da conferenze su ayurveda e reiki.

Per tutta la giornata negli spazi del Palazzo saranno inoltre presenti operatori del settore per dimostrazioni di reiki, massaggio ayurvedico, shiatsu e cura dei chakra.

Programma della “Giornata olistica in harmony” al Centro Comunale di Cultura

ore 10.30-11.15: lezione di yoga con Eleonora Zuffianò

ore 11.30-12.15: conferenza con Luisa Grecu (Radha) su Ayurveda

ore 15.30-16.00: conferenza di Ivana Casarin su reiki

ore 16.00-16.45: lezione di yoga con Eleonora Zuffianò

ore 17.00-17.30: lezione prova di Stretching dei Meridiani con Samantha Marega

ore 17.45-18.30: meditazione con Luisa Grecu (Radha)

ore 10.00-18.30:

Reiki con Ivana Casarin

Massaggio ayurvedico con Luisa Grecu (Radha)

Shiatsu con Samantha Marega

Cura dei chakra Cristina Sammarco

Tutte le iniziative saranno a ingresso libero aperto a tutti.

Per informazioni: URP – Ufficio relazioni con il pubblico

Piazza XXXI Martiri n. 1 – 15048 Valenza (AL)

tel. 0131 949156 – email. urp@comune.valenza.al.it